Roma, Abraham non vede l’ora di tornare in campo: le foto al lavoro e la clessidra

Tammy Abraham sta lavorando duramente per tornare in campo più forte di prima. Dopo il brutto infortunio al legamento crociato, l'attaccante non smette di dedicare le sue giornate all'allenamento per ritrovare la perfetta condizione. Lo testimoniano i tanti post pubblicati dall'inglese che lo ritraggono sempre impegnato al lavoro. Dopo il bacio alla maglia di ieri, oggi Tammy, molto credente, si appella ad un passo della Bibbia del profeta Isaiah: "Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa.". Un chiaro segnale di fede non solo religiosa, ma anche nel suo recupero. Insieme alla foto e alla didascalia il giocatore inserisce anche una clessidra, che simboleggia chiaramente l'attesa per il suo ritorno in campo.