Roma, Abraham nella storia: 21esimo gol e raggiunti Montella e Batistuta

Con la rete agli agli olandesi del Vitesse il 9 inglese agguanta Batigol e l’aeroplanino nella classifica dei migliori marcatori al primo anno in giallorosso

Abraham è nella storia della Roma, grazie al gol in Conference League è arrivato a 21 reti stagionali (13 in campionato, 7 in Europa e 1 in Coppa Italia). Con il gol del pareggio al 90' contro il Vitesse l'inglese raggiunge Batistuta e Montella nella classifica dei migliori marcatori giallorossi alla prima stagione. Batigol li fece in 32 partite, l’ex numero 9 in 41. Ad Abraham sono servite 37 gare per conquistare i tifosi. Adesso l’obiettivo è Volk, primo con 24 gol in una stagione nel 1928/1929. L’ex Chelsea ha tante partite a disposizione per diventare il recordman.