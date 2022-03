Roma, Abraham instancabile: si allena in palestra anche in vacanza

L'attaccante giallorosso è infaticabile e nonostante i giorni di riposo concessi da Mourinho, ha deciso di continuare ad allenarsi anche a Londra

Tammy Abraham ha postato una foto sulle storie del suo profilo ufficiale Instagram che lo ritrae all'interno di una palestra. Il centravanti inglese è volato a Londra per godersi i cinque giorni di riposo concessi da Mourinho dopo il derby ma non ha smesso di allenarsi come testimoniato dalla foto. Il numero 9 giallorosso si sta preparando per la ripresa del campionato in programma il prossimo 3 aprile a Marassi contro la Sampdoria. Nella partita d'andata Abraham era stato costretto alla sostituzione all'inizio del secondo tempo a causa di un problema fisico che aveva tenuto in apprensione lo Special One e tutto il popolo giallorosso.