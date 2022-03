Roma, Abraham in gita al Colosseo – FOTO

L'attaccante era in compagnia della sua fidanzata che ha definito l'anfiteatro "la storia al suo meglio"

Abraham non si stanca mai di Roma. La doppietta nel derby gli ha consegnato definitivamente le chiavi della città e l'inglese sui social non fa altro che ricambiare l'affetto che sta ricevendo pubblicando dichiarazioni d'amore alla città. Su Instagram ha pubblicato alcune foto della sua visita al Colosseo con la sua compagna Leah Monroe (autodefinitasi "moglie felice" dopo il gol qualificazione segnato da Tammy contro il Vitesse in Conference League). La didascalia è semplice ma incisiva: "La cultura" ed è stata accompagnata dal commento della fidanzata: "La storia al suo meglio".