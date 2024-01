Roma, Abraham e la sua voglia di tornare: “Sono stati 7 lunghi mesi” – FOTO

Tammy Abraham sta facendo il conto alla rovescia per tornare. L'attaccante inglese, fermo ai box dalla scorsa stagione, sta continuando il suo lavoro di riabilitazione per mettersi a disposizione della squadra e del nuovo allenatore De Rossi. Il numero 9 giallorosso, su Instagram, ha postato una stories in cui si immortala mentre fa terapia: "Sono stati 7 lunghi mesi, ma le tempistiche di Dio sono le migliori". Tammy sta cercando, gradualmente, di rientrare con il resto dei compagni. Si è già visto a Trigoria, dare i primi calci al pallone, correndo per recuperare la sua piena condizione. Una data precisa per il suo rientro non è ancora chiara, ma manca sempre meno.