Roma, Abraham: “Con il Feyenoord pure la panchina era gasata”

La Uefa ha intervistato Abraham e Spinazzola a pochi giorni dalla semifinale europea col Bayer Leverkusen. Sui canali social sono emerse alcune anticipazioni tra cui l'uso di un drone da parte di Tammy e i saluti ai tifosi da parte di Leonardo. Online anche un pezzo dell'intervista all'attaccante che ha confidato l'emozione prima della gara col Feyenoord. "Siamo usciti per fare riscaldamento mezz'ora prima e lo stadio era già tutto pieno. Erano tutti gasati, perfino la panchina. Perfino la panchina era gasata in quel momento. Che emozione", le parole di Abraham che è entrato nella ripresa risultando poi decisivo per l'assist ad El Shaarawy.