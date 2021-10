Roma, Abraham compie 24 anni: con l’Empoli alla ricerca del terzo gol in Serie A

Contro lo Zorya è tornato alla marcatura, mettendo la firma sulla quarta rete stagionale dopo quelle contro CSKA Sofia, Salernitana e Udinese.

Oggi è un giorno speciale per Tammy Abraham. Il centravanti della Roma compie infatti 24 anni e già gli sono state affidate le chiavi del reparto offensivo dopo la partenza di Dzeko. L'ex Chelsea ha subito smosso la squadra incantando i tifosi con le sue prestazioni, ma sotto porta è stato poco incisivo, con 10 tiri in 6 partite giocate in campionato. Contro lo Zorya è tornato in gol, mettendo la firma sulla quarta rete stagionale dopo quelle contro CSKA Sofia, Salernitana e Udinese. Ma il classe '97 cercherà di essere determinante anche contro l'Empoli prima della sosta. Dopo la sconfitta nel derby la Roma ha ritrovato la vittoria in Conference League ma servirà prendere punti anche in campionato.