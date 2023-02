Roma, Abraham c’è: arriva l’ok dei medici per giocare contro il Salisburgo

C'è l'ok dei medici per Abraham. L'attaccante si è sottoposto questa mattina ad una visita medica per valutare i rischi di riapertura della ferita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esame ha avuto esito positivo e l'inglese potrà scendere in campo questa sera. Tammy giocherà con una mascherina creata appositamente per tenere a riparo da colpi l'occhio operato. La Roma scenderà in campo per continuare il suo percorso in Europa League e sarà fondamentale la presenza di Abraham per portare a casa la vittoria, unico risultato possibile. L'attaccante era stato operato domenica dopo essere uscito dal campo contro il Verona per un colpo subito da Mancini. Per lui 6 punti di sutura sulla palpebra inferiore.