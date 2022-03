Roma, Abraham si allena regolarmente in gruppo e sfoggia un nuovo look- FOTO

Il numero 9 sarà a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Vitesse

Abraham è sicuramente l'uomo del momento nella Roma. L'inglese ha deciso la gara contro l'Atalanta con il suo ventesimo gol in stagione sbloccando la partita per l'ottava volta. Il centravanti ha svolto regolarmente in gruppo la seduta di oggi, prima della settimana, e sembra aver recuperato dal problema fisico che gli ha impedito di finire sul campo la sfida con la Dea. L'inglese sarà quindi a disposizione per la Conference League contro il Vitesse, gara in cui potrebbe diventare l'attaccante giallorosso con più gol stagionali al primo anno superando Batistuta e Montella. Il centravanti, oltre a stupire sul campo, sorprende anche fuori. Oggi a Trigoria si è presentato con un nuovo look: ha optato per delle treccine dette braids. Se è vero che quando una persona vuole cambiare inizia dai capelli, i tifosi sperano che il centravanti non cambi mai, se non in meglio.