Roma, Abraham ancora in ospedale a Londra: “Secondo giorno”

Abraham ha subito ieri l'intervento al ginocchio per l'infortunio rimediato durante l'ultima partita di campionato contro lo Spezia. La lesione al crociato lo terrà fermo per molto tempo, non lo rivedremo almeno fino ai primi mesi del 2024. L'attaccante però ci tiene a tenere aggiornati i tifosi giallorossi sulle sue condizioni: dopo il messaggio di ringraziamento di ieri per aver ricevuto molto sostegno sui social, poco fa ha pubblicato una storia sul suo "secondo giorno" post-operatorio. L'attaccante inglese, attualmente ricoverato in un ospedale di Londra, passerà lì alcuni giorni come comunicato direttamente dalla società. Una volta lasciata la struttura, il giocatore inizierà il lungo ciclo di riabilitazione.