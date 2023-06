Roma, Abbonamenti Coppe: domani alle 16:00 la prima fase di vendita

Domani alle 16:00 scatta la prima fase di vendita degli Abbonamenti Coppe. Il pacchetto prevede quattro partite: le 3 del girone di Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara unica. In questo primo momento, l'acquisto sarà possibile a chi si è già abbonato in Serie A per la stagione 2023/2024 che potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso. Delle riduzioni sono previste per i tifosi Under 16 che pagheranno solamente 40€ in alcuni settori dedicati. I prezzi vanno dai 43€ delle curve ai 110 della Monte Mario Sud. Anche per le persone con disabilità è prevista una riduzione. Il pacchetto che include l'accompagnatore sarà venduto a 55€.