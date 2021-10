Roma, abbonamenti bloccati: ironia social, da “Squid Game” alla maratona

Problemi per l'acquisto degli abbonamenti online e i tifosi si scatenano. Protagonista assoluto l'omino della coda virtuale

Redazione

La Roma è la prima società in Italia a riaprire la campagna abbonamenti, ma i tifosi potrebbero non essere i primi a riuscire ad abbonarsi. I problemi del sistema a cui si è affidato il club giallorosso hanno bloccato il flusso di vendite, così nel primo pomeriggio, nonostante la richiesta fosse davvero ampia, i venduti effettivi erano solo cento, all'incirca. Tra lo sconforto e l'ironia, i tifosi giallorossi si sono sfogati sui social, come spesso accade in situazioni di questo tipo.

Protagonista assoluto "l'omino" che nella coda virtuale si incammina lentissimo verso la fine dell'attesa, che di fatto non finisce mai. Così quello stesso omino in un tweet è diventato protagonista di "Squid Game", la serie tv coreana del momento. "L'omino degli abbonamenti in una vita precedente lavorava al ministero" scrive ironico un altro tifoso. E quando il sistema annuncia la pausa, vengono messi in mezzo pure gli scioperi: "Maledetti sindacati degli omini".

Una situazione abbastanza complicata per la Roma, costretta a scusarsi via social con i tifosi. Alle 16, dopo un blocco durato circa un'ora e mezza il sistema riparte, ma va ancora a rilento. Una vera e propria "maratona", come rappresentato da qualcuno su Twitter, che ha sfinito i poveri tifosi in attesa.