La banca di Dybala e 'Se parlo di Roma non mi fanno tornare': Totti showman a Bari

La Roma ha chiuso la sua stagione casalinga con il derby vinto contro la Lazio e i tifosi giallorossi si stanno già preparando in vista del prossimo anno. In occasione degli abbonamenti 2026-27, il club giallorosso ha deciso di lanciare la 'waiting list', un'occasione per chi non potrà accedere alla fase dedicata ai rinnovi. A due giorni dalla chiusura, sono quasi 25mila i tifosi iscritti che potranno successivamente accedere a una fase a loro dedicata prima dell'eventuale vendita libera. Ultime 48 ore o poco più per accedere alla waiting list che verrà chiusa domenica 24 maggio alle ore 18.