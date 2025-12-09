Roma, Dovbyk punta il Como. Mercato: trattativa aperta per Zirkzee, idea Lucca

La Roma è pronta a ripartire dopo il brutto K.O. con il Cagliari e lo farà nella trasferta di Glasgow (la seconda) in Europa League contro il Celtic, in programma giovedì alle 21. I tifosi giallorossi che seguiranno la squadra in Scozia si ritroveranno al Meeting Point situato nella zona centrale di Merchant City per poi dirigersi al Celtic Park. Per la gara Gasperini potrà contare sulla quasi totalità della rosa. Oggi a Trigoria presente Artem Dovbyk che si è allenato insieme ai compagni, così come Wesley, recuperato e pronto ad essere il titolare sulla sinistra. Restano in forse le convocazioni dell'ucraino e di Angelino che sta continuando il suo percorso per tornare a disposizione del tecnico. Regolarmente in campo anche Dybala, Bailey e Ferguson che si sono allenati sotto l'occhio attento di Ranieri, presente in una "torretta" di Trigoria.