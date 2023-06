Roma, a Trigoria spunta uno striscione per El Shaarawy: “Chi onora la maglia…”

Che sia uno dei beniamini dei tifosi su questo non c'è alcun dubbio. Stephan El Shaarawy, però, deve ancora scrivere il suo futuro con la maglia della Roma. La sua volontà è stata espressa più volte in modo chiaro: vuole rimanere nella capitale. L'affetto della gente, una piazza che non l'ha mai abbandonato e le buonissime prestazioni fatte vedere in campo, sembrerebbero portare anche la dirigenza giallorossa verso questa decisione. Se ci fosse qualche dubbio, però, a Trigoria, è spuntato uno striscione dedicato interamente al faraone: "Chi onora la maglia, merita di indossarla. Daje Stephan". Lampante il riferimento alla speranza che l'attaccante giallorosso rimanga a indossare la maglia della Roma.