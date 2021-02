Roma, a Trigoria solo gli infortunati: ecco chi può recuperare per Braga e Milan

La Roma continua a fare i conti con l’emergenza in difesa. Oggi il gruppo è rimasto a riposo, ma a Trigoria si sono visti gli infortunati che non hanno preso parte alla trasferta di Benevento. Cristante, Ibanez, Kumbulla e Smalling hanno lavorato al Bernardini per proseguire nel programma di recupero. La strada verso il prossimo match è breve. Giovedì all’Olimpico arriverà lo Sporting Braga per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e Fonseca spera di poter recuperare qualche elemento che possa scendere in campo.

Cristante è quello che sta meglio e probabilmente riuscirà a tornare a disposizione per la partita. Spera anche Kumbulla, che è un po’ più in ritardo, ma potrebbe riuscire ad andare almeno in panchina. Quasi impossibile invece vedere Ibanez e Smalling in Europa League. Un bel problema, considerato che Fazio e Jesus non sono in lista Uefa e non potranno essere chiamati in causa. Il Milan potrebbe essere la volta buona per ritrovare l’ex Manchester. Spera di esserci nel big match con i rossoneri anche il brasiliano, alle prese con una lesione di primo grado. Il recupero in extremis è complicato, ma non è da escludere.