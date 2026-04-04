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Roma, a Trigoria si discute del ritiro estivo: ipotesi tournée in Asia

Roma, a Trigoria si discute del ritiro estivo: ipotesi tournée in Asia - immagine 1
I giallorossi avevano pensato anche ad un paio di amichevoli in Sud America
Redazione

Domani si gioca Inter-Roma, partita che può già essere decisiva per la corsa Champions, ma a Trigoria si pensa anche all'estate. Oltre al calciomercato, si discute del luogo del ritiro estivo: come riporta Il Messaggero, c'è l'opzione di un ritorno in montagna (che Gasperini aveva già avallato) ma non è ancora deciso se in Italia o all'estero, come successo lo scorso anno. In ballo anche una tournée in Asia, ma i giallorossi avevano pensato anche ad un paio di amichevoli in Sud America. Insomma, ci sono ancora tanti dubbi su quello che sarà il programma dell'estate giallorossa.

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