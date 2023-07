Roma, a Trigoria ritratti speciali per Mou e giocatori: il regalo dell’artista

Primo giorno di lavoro per la Roma in quel di Trigoria. È ufficialmente iniziata la nuova stagione e oltre a lavorare sul campo e a pianificare il prossimo futuro, i giocatori giallorossi insieme a José Mourinho, hanno ricevuto un omaggio speciale da parte dell'arista Done_art. Infatti, come postato dallo stesso sui social, sono stati consegnati dei quadri personalizzati che ritraggono proprio alcuni calciatori giallorossi. Dallo Special One, a Dybala, passando anche per Smalling e Mancini e tanti altri. Gli scatti postati, tra l'altro, svelano anche il kit d'allenamento della nuova stagione firmati da Adidas. Per i giocatori, il completo è in nero, mentre per l'allenatore portoghese e lo staff tecnico il colore scelto è il rosso.