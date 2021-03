Roma, a Trigoria Pastore torna protagonista: gol nella partitella in famiglia – VIDEO

La stagione di Javier Pastore deve ancora cominciare. El Flaco è tornato a disposizione lo scorso 31 gennaio, dopo l’operazione all’anca che l’ha tenuto fermo quattro mesi. Fonseca l’ha sempre convocato nelle partite di Serie A (non è in lista per l’Europa League), però non l’ha mai chiamato in causa. Per mettersi in mostra in partita, Pastore ha sfruttato oggi l’amichevole in famiglia tra i giocatori che sono rimasti a Roma durante la sosta per le nazionali. Il numero 27 è riuscito a realizzare un gol con un colpo di testa su assist di Bruno Peres. L’obiettivo è tornare in campo anche in una partita ufficiale, per dimostrare di essere ancora utile alla causa.