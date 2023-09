Roma, a Trigoria i tifosi sono con lo Special One: “Testardamente Mourinho”

Fuori dal centro sportivo giallorosso, è stato esposto uno striscione che incita la squadra e il tecnico portoghese in vista della sfida all'Empoli in programma domenica sera

La Roma continua a lavorare in vista del ritorno in campo contro l'Empoli. La sfida dell'Olimpico, in programma domenica alle 20.45, assume già i connotati di una partita fondamentale per il proseguo della stagione giallorossa. I tifosi ne sono a conoscenza, e questa mattina, alcuni di loro hanno esposto uno striscione fuori Trigoria. Il messaggio lanciato è chiaro: "Ostinatamente Roma, testardamente Mourinho". Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, la Roma si aggrappa, ancora una volta, al supporto della sua gente per superare le difficoltà e ricominciare a fare punti.