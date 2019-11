Mentre la squadra si trova a Istanbul per la partita di questa sera contro il Basaksehir, i giocatori che non sono partiti per la trasferta turca si sono allenati a Trigoria. Il capitano Alessandro Florenzi, colpito da un affaticamento al flessore destro, ha svolto un allenamento individuale insieme ai compagni Javier Pastore, Cetin. Anche Mirante è rimasto a Roma come Juan Jesus, non convocato da Paulo Fonseca per motivi tecnici.