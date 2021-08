Roma, a Trebisonda c’è l’accoglienza di Koksal Baba – VIDEO

L'uomo alto poco più di un metro famoso sui social per 'picchiare tutti', ha posato infatti per una foto con la squadra giallorossa

La Roma è arrivata a Trebisonda e ad attenderla c'è un personaggio speciale. KoksalBaba, l'uomo alto poco più di un metro famoso sui social per 'picchiare tutti', ha posato infatti per una foto con la squadra giallorossa. Il club della Capitale domani debutterà in stagione contro la squadra turca del Trabzonspor: alle 19:30 andrà in scena l'andata dei playoff della Conference League.