Roma a sostegno del popolo afghano: col Sassuolo patch speciale sulle maglie

Le maglie dei calciatori verranno poi messe all'asta, con ricavato destinato al popolo afghano

Redazione

La Roma indosserà una maglia speciale con la patch di UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, in occasione della sfida contro il Sassuolo di domenica 12 settembre. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa con una nota ufficiale, spiegando anche che "le divise dei calciatori saranno messe all’asta e il ricavato sarà destinato in favore della popolazione afghana".

"Siamo orgogliosi di unirci all'Agenzia Onu per i Rifugiati in un'attività di sostegno alla popolazione afghana, che sta affrontando la crisi umanitaria nota al mondo intero”, ha dichiarato il CEO della Roma Guido Fienga.“Siamo certi che anche in questa circostanza la gente romanista darà prova della propria sensibilità e generosità di fronte al dramma che sta travolgendo bambini, donne e uomini. A loro va la vicinanza dell'AS Roma e dei suoi atleti, che saranno fieri di indossare domenica la patch dell'UNHCR. Siamo inoltre felici di affiancare l’istituzione guidata da Filippo Grandi in occasione del 70° anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati”.

Arrivano poi anche le dichiarazioni di Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino: “Siamo lieti del sostegno che l’AS Roma e la sua fondazione Roma Cares hanno voluto concedere, tramite la nostra Agenzia, alla popolazione afghana. Nonostante le condizioni molto difficili, l’UNHCR ha scelto di restare in Afghanistan, un Paese dove operiamo da oltre 40 anni, per portare aiuti che salvano la vita. Nel corso di quest’anno abbiamo fornito beni essenziali per la sopravvivenza a oltre 332 mila persone, ma i bisogni aumentano di ora in ora e i fondi disponibili sono largamente insufficienti: anche un piccolo contributo, in questo momento, può fare la differenza”.