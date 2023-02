Roma, a Mourinho il ‘Premio Speciale Stampa Estera’ per la vittoria della Conference

Lo Special One ha vinto il riconoscimento assegnato dall'Associazione Stampa Estera per la cavalcata trionfale in Europa fino alla finale di Tirana

In un momento non semplice per la sua Roma dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, per José Mourinho arriva un riconoscimento, relativo però allo scorso anno. L'allenatore giallorosso ha infatti vinto il 'Premio Speciale Stampa Estera', assegnato dall'Associazione della Stampa Estera che premia i migliori atleti in questo caso del 2022. Questo 'titulo' è arrivato "per la sua straordinaria impresa di aver fatto vincere all’Italia due coppe europee in 12 anni della sua carriera. José Mourinho ha vinto con l'Inter la UEFA Champions League nel 2010, e quest'anno con la AS Roma ha vinto la UEFA Conference League".