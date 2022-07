Roma, a fine luglio fissata amichevole contro l’Ascoli

Quasi 10 amichevoli per la squadra di Mourinho. L'obiettivo è arrivare pronti al ritmo partita per il 14 agosto

Tante amichevoli per arrivare pronti al ritmo partita per Ferragosto. Domani partirà ufficialmente il ritiro, e Mourinho vuole portare la Roma pronta all’inizio del campionato. La squadra giocherà quasi dieci amichevoli prima del debutto contro la Salernitana. Tra queste ne è stata fissata una nella capitale contro l’Ascoli, a fine luglio, di ritorno dal Portogallo e prima di giocare in Israele contro il Tottenham. Ancora da decidere se si giocherà a Trigoria o in altra sede come il Tre Fontane.