Roma a confronto: un punto in più rispetto allo scorso anno dopo 6 giornate

Quarto posto in classifica e media punti migliore. Guida il Napoli a punteggio pieno, con le due milanesi subito dietro

La Roma di Mourinho, nonostante le due sconfitte con Verona e Lazio, ha ottenuto un punto in più rispetto alla scorsa stagione. Dopo le prime uscite di campionato, si cominciano a tracciare le prime differenze rispetto alle classifiche dell'anno passato. I numeri dicono che c'è ancora molto da migliorare, in particolare per quello che riguarda l'equilibrio tra attacco e difesa, venuto a mancare soprattutto nelle due gare in trasferta. Ma in questo cantiere aperto, è piacevole vedere i giallorossi nelle prime posizioni, a dimostrazione che il lavoro di Mou è in linea con la volontà dei Friedkin di investire in una squadra competitiva. Quello che poi è mancato davvero la scorsa stagione è stato il rendimento dalla metà del campionato. Lo Special One vuole evitare un crollo come quello, magari aiutato da un paio di ritocchi a gennaio.