Roma, 7 baby giallorossi in Nazionale: Under 20 azzurra per Pisilli e Faticanti

Il vivaio della Roma brilla. Sono ben 7 i giocatori giallorossi convocati per i mondiali giovanili. Faticanti e Pisilli avranno la vetrina internazionale più importante. Il CT Carmine Nunziata li ha convocati per il Mondiale Under 20 che prenderà il via il prossimo 20 maggio in Argentina (la finale è prevista per l'11 giugno). L’Italia è stata sorteggiata nel girone D con Brasile, Nigeria e Repubblica Domenicana. Il club giallorosso, nonostante sia ancora in corso il campionato Primavera, permetterà ai due calciatori di prendere parte all'importantissima manifestazione. Tra i convocati delle Nazionali Under 17 ci sono Mattia Mannini, per gli azzurri, Lovro Golic e Luka Mlakar, per la Slovenia, Alessandro Romano, per la Svizzera e Sergej Levak, per la Croazia. I primi tre si affronteranno il 24 maggio con le rispettive nazionali nel gruppo B, mentre gli altri lo faranno il 21, nel gruppo D.