Roma, inizio da incubo: 5 punti in 6 gare, Mourinho non aveva mai fatto peggio

La sconfitta con il Genoa ufficializza la crisi giallorossa. Per lo Special One battuto il record negativo anche della stagione 2015/2016 con il Chelsea

La Roma crolla a Genova e sprofonda in una crisi davvero buia. La squadra di José Mourinho, con il ko di Marassi, continua la sua media da retrocessione, raccogliendo solo 5 punti in 6 giornate di campionato. Un inizio di stagione che definire deludente sarebbe riduttivo. Questi numeri impetuosi, rappresentano il peggior avvio di stagione della carriera del tecnico portoghese. Superato anche il record negativo del Chelsea quando, nella Premier League 2015/16, erano stati 7 i punti raccolti. Inoltre, a peggiorare la già complicata situazione, c'è il dato che sottolinea come la Roma abbia vinto solamente 2 partite nelle ultime 15 gare di Serie A.