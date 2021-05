Roma, 5-0 al Crotone: tutto in discesa. Testa a Inter e Lazio – FOTO

Doppiette per Mayoral e Pellegrini, segna anche Mkhitaryan. Si fanno male anche Ibanez e Darboe. Esordio in Serie A per Bove e Zalewski

Valerio Salviani

Il primo tempo per prendere le misure, il secondo per colpire. La Roma rimanda al mittente il sorpasso del Sassuolo e con la vittoria contro il Crotone (5-0) si riprende la settima piazza. La squadra di Fonseca, ridotta all’osso dagli infortuni (costretti al cambio anche Ibanez e Darboe), segna quattro gol ai calabresi, trascinata da Pellegrini autore di una doppietta. Tornano al gol anche Mayoral (due gol pure per lui) e Mkhitaryan. Esordiscono in campionato Bove e Zalewski. Mercoledì sfida a San Siro contro l’Inter campione d’Italia, poi il derby.

Contro il Crotone la Roma si dispone ancora con il 4-2-3-1, ormai modulo designato per questo finale di stagione. C’è Darboe al fianco di Cristante, come annunciato da Fonseca ieri. La novità è Reynolds, schierato a sinistra. Il pericolo numero uno per i giallorossi è l’ex Napoli Ounas, che prova a mettere in difficoltà Ibanez, costretto ad affrontarlo spesso in velocità uno contro uno. Quando la Roma attacca, i calabresi si abbassano e si compattano lasciando poco spazio di manovra. Al 9’ Pedro riesce a scappare tra le linee con la palla tra i piedi e viene atterrato da Cigarini poco fuori dall’area. Il calcio di punizione di Pellegrini è potente, ma centrale. Cordaz riesce a mettere in angolo. Dopo venti minuti blandi, la Roma alza i giri e va vicina al vantaggio in due occasioni. Con un colpo di testa su cross da angolo Mayoral centra in pieno la traversa. Due minuti più tardi Mkhitaryan parte palla al piede e arriva a calciare con il sinistro, ma è bravo Cordaz a chiudere la porta con il piede. La sfuriata romanista dura poco. Il Crotone si accontenta di difendere. La partita è a tratti soporifera. Reynolds è quello più in difficoltà. Gioca bene Darboe, che mostra iniziativa e personalità. Al 39’ è Pellegrini ad impegnare Cordaz, ma il portiere di Cosmi è ancora bravo a opporsi al tiro da fuori del numero 7. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

La Roma si sblocca e dilaga: Crotone battuto 5-0

Il secondo tempo comincia con la notizia dell’ennesimo problema muscolare. A fermarsi stavolta è Ibanez, che è costretto a lasciare il posto a Jesus. La Roma però ritrova subito il sorriso grazie a Borja Mayoral, che segna il gol de vantaggio (47’). Il Crotone, bravo a chiudersi nella prima frazione, si fa sorprendere con un lancio lungo per Mkhitaryan, che serve lo spagnolo libero di colpire con il sinistro. Nono gol in campionato per l’ex Real, che anche all’andata aveva segnato ai calabresi. Subìto il gol, il Crotone si sveglia e si riversa in attacco. La squadra di Cosmi è pericolosa prima con Messias, che di testa sfiora la porta. Poi ci prova Simy, che trova la buona risposta di Fuzato. Fonseca manda in campo prima Santon, poi Pastore. Al 70’ il terzino propizia il gol con una rimessa laterale profonda per Pellegrini. Il capitano stoppa in area, supera facilmente Golemic e con l’interno destro batte Cordaz. Tre minuti più tardi arriva anche la doppietta. Stavolta Pellegrini, servito da Mkhitaryan, segna con un tiro di sinistro da fuori area che si infila nell’angolino. Prima doppietta in Serie A per il numero 7. Al 78’ la Roma dilaga: bella azione corale dei giallorossi, conclusa dal duo Karsdorp-Mkhitaryan. Decimo gol stagionale per l’armeno. Nel finale si ferma Darboe per un problema muscolare e lascia il posto all’altro baby Edoardo Bove. Spazio anche per Zalewski, che esordisce in Serie A. Il finale di partita è una passarella e Mayoral trova anche la doppietta personale colpendo in contropiede. La Roma vince 5-0.

Il tabellino di Roma-Crotone 5-0

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds (59’ Santon), Kumbulla, Ibanez (45’ Jesus), Karsdorp; Cristante (80’ Zalewski), Darboe (80’ Bove); Pedro (67’ Pastore), Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (72’ Petriccione), Benali (72’ Zanellato), Reca (45’ Rispoli); Ounas (87’ Riviere), Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Luperto, Marrone, Pereira, Rojas, Vulic. All.: Serse Cosmi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Scarpa - Dalla Croce. IV Uomo: Dionisi. Var: Di Paolo. AVar: De Meo

NOTE Ammoniti: 54’ Darboe, 63’ Cristante

Marcatori: 47’, 90’ Mayoral, 70’, 73’ Pellegrini, 78’ Mkhitaryan