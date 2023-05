Roma, 40 anni dal secondo scudetto: prima dell’Inter l’omaggio ai campioni dell’83

40 anni fa si scrissero pagine indimenticabili della storia della Roma: quelle del secondo scudetto. Per l'occasione la società invita tutti i tifosi a presentarsi all'Olimpico entro le 16:30, prima del match contro l'Inter previsto per le 18. Sul terreno dello stadio verranno, infatti, celebrati i campioni 1982-83 che resero possibile il trionfo giallorosso. Un motivo in più per non mancare e sostenere la squadra nel duro match decisivo per la corsa alla Champions. Nel caso di vittoria la Roma oltre ai fondamentali 3 punti porterebbe a casa la garanzia di passare davanti ai nerazzurri in caso di parità di punteggio nella classifica finale (e anche davanti al Milan, se saranno in tre a parimerito). Mancano pochissimi biglietti per registrare l'ennesimo sold out (ieri i biglietti venduti hanno toccato quota 60mila) e con quest'iniziativa la Roma chiama tutti "in campo": la squadra ha bisogno del dodicesimo uomo per il rush finale. Anche sui suoi canali social i giallorossi suonano la carica: "Domani ci sarà un prepartita speciale! In vista dei 40 anni dal secondo Scudetto, alle 16:30 celebreremo all'Olimpico i campioni del 1982-83! Un motivo in più per non mancare a Roma-Inter"