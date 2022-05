Roma, 4 traverse e super Maenpaa: col Venezia solo 1-1, Europa League a rischio

I giallorossi pareggiano nell'ultima in casa: inutile il gol di Shomurodov

Redazione

La Roma si ferma... alle traverse. La squadra di Mourinho non va oltre l'1-1 nell'ultima stagionale all'Olimpico contro il Venezia. I veneti, aritmeticamente in B, trovano il vantaggio dopo neanche un minuto con Okereke (errore di Ibanez sul fuorigioco) e poi si chiudono in area di rigore. La Roma trova il pareggio nel finale con Shomurodov ma soprattutto colpisce quattro legni (oltre a 46 tiri, record stagionale) che gridano vendetta: due con Pellegrini (entrambi su punizione), una con Cristante e una nel finale clamorosa con Zalewski. Non si può festeggiare quindi il ritorno in campo di Spinazzola dal 1' (sostituito a fine primo tempo) e ora deve guardare a Lazio, Atalanta e Fiorentina nella lotta all'Europa League.

Sbaglia Ibanez, Okereke ne approfitta. Poi la follia di Kiyine

La Roma va in campo con la nuova maglia 2022-2023 e dal 1' c'è il ritorno a sorpresa di Spinazzola e Maitland-Niles (Zaniolo e Felix in tribuna, neanche convocati), in mezzo al campo con Cristante c'è Veretout mentre Carles Perez e Pellegrini sostengono Abraham. Ma la prima della nuova maglia è tutt'altro che fortunato. Meno di un minuto e su un cross in area per Okereke, Ibanez è distratto: l'attaccante spizza la palla di testa e batte Rui Patricio. È la partita che Soncin avrebbe sognato, nonostante nel pomeriggio sia arrivata la notizia dell'aritmetica retrocessione. Di lì è un monologo della Roma con Pellegrini che colpisce la sua prima traversa della serata al 19' su una punizione che centra l'incrocio dei pali. Al 32' la follia di Kiyine (di proprietà della Lazio) che con la palla lontana rifila un calcione a Pellegrini e dopo un on field review l'arbitro Sozza estrae il rosso diretto.

Assedio Roma, poi Shomurodov-gol

Mourinho nel secondo tempo toglie Spinazzola, Maitland-Niles e Kumbulla per El Shaarawy, Zalewski e Karsdorp e la Roma continua nel suo personalissimo assedio contro un Venezia rintanato di fatto in area di rigore. Al 52' il secondo legno lo colpisce Cristante, il terzo Pellegrini al 56' ancora su punizione. Mourinho fiuta il pareggio e manda in campo Shomurodov al 60': l'uzbeko pareggia al 76' facendo esplodere l'Olimpico sold out. L'assedio continua e Zalewski colpisce l'ultima traversa di giornata (ma decisivo ancora un super Maenpaa) prima di un altro paio di occasioni in cui la palla resta sulla linea. Al 95' la Roma reclama un rigore e la partita arriva fino al 97' per un check del Var con Sozza che temporeggia anziché fischiare la fine.

Il tabellino di Roma-Venezia 1-1

Marcatori: 1’ Okereke, 76’ Shomurodov

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla (45’ El Shaarawy), Smalling, Ibañez; Maitland-Niles (45’ Karsdorp), Veretout (45’ Shomurodov), Cristante, Spinazzola (45’ Zalewski); Carles Perez ((83’ Volpato), Lo. Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Viña, Oliveira, Keramitsis, Diawara, Bove. Allenatore: Mourinho.

Venzia (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (65’ Svoboda), Crnigoj (80’ Ebuehi), Vacca (28’ Fiordilino), Haps; Aramu, Kiyine; Okereke (80’ Johensen). A disposizione: Bertinato, Ullmann, Tessmann, Busio, Kiyine, Cuisanse, Nanui, Nsame. Allenatore: Soncin

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Lo Cicero e Galetto. Quarto ufficiale: Minelli. Var: Di Paolo. Avar: Di Martino.

NOTEAmmoniti: 19’ Kiyine, 26’ Vacca, 39’ Spinazzola, 61’ Okereke, 68’ Pellegrini, 78’ Ampadu, 87’ Peretz Espulsi: 32’ Kiyine (gioco pericoloso) Spettatori: 63.243 Incasso: 721.704 euro