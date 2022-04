Roma, 4° gol stagionale di Pellegrini in Europa: è record personale

Il capitano segna ancora una volta nella partita di andata come nei quarti contro il Bodo

La Roma strappa un buon pareggio contro il Leicester lasciando aperto il discorso qualificazione che si deciderà giovedì prossimo all'Olimpico. I giallorossi erano andati in vantaggio con Pellegrini nel primo tempo, ma l'autorete di Mancini ha permesso alle Foxes di recuperare la partita. Per il capitano giallorosso quello di stasera è il quarto gol in Conference - esclusa la rete al Trabzonspor nei playoff - dopo quello al Bodo e la doppietta al CSKA Sofia di settembre. Record personale in una singola stagione europea.