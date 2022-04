Roma, 3 mesi per la giusta direzione: ecco come la squadra si è avvicinata a Mou

Il nove gennaio la Roma veniva rimontata dalla Juve. "Ho detto ai ragazzi che loro devono venire nella mia direzione, non sono io che devo andare verso di loro", profetizzò Mou

Nove gennaio 2022. Fa freddo e all’Olimpico la Roma è in vantaggio per 3-1 sulla Juve. La migliore risposta dopo il ko col Milan dell’Epifania in un inverno rigido per Mourinho. In sette minuti però i bianconeri sorpassano in una rimonta folle, poi il rigore fallito da Pellegrini. Un incubo, i tifosi non sanno dove guardare. A fine partita Mou lancia una sorta di ultimatum: “Un collasso psicologico. Ho detto ai ragazzi che loro devono venire nella mia direzione, non sono io che devo andare verso di loro sotto il profilo della mentalità”. Da quel momento in poi la Roma non perderà più. Né la testa, né una partita in campionato. Sono passati tre mesi e poco più da quella notte. E’ cambiato tutto. La Roma di Pasquetta col Napoli è quanto di più vicino si sia visto a Mourinho in questa stagione. Contro una rosa più forte e con lo scudetto in ballo i giallorossi hanno dato una lezione di personalità nonostante gli errori arbitrali e la stanchezza post Bodo. La squadra, o almeno il 90% di essa, è andata incontro a Josè Mourinho. Ci si è avvicinata a piccoli passi all’inizio vincendo partite non bellissime con Cagliari o Spezia e impattando con Sassuolo e Verona. Ma anche in quei frangenti ha dimostrato maggiore concentrazione fino al 90’. Poi l’upgrade definitivo arrivato il giorno del derby.