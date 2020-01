Roma, 29 anni fa se ne andava Dino Viola: il ricordo del club – FOTO

Il 19 gennaio per i tifosi della Roma resta un giorno speciale, in cui si ricorda forse il personaggio più amato dell’intera storia giallorossa. Ventinove anni fa, infatti, ci lasciava Dino Viola, presidente del secondo storico scudetto romanista. La stessa società ha voluto ricordare su Twitter l’ex patron, che si è guadagnato l’amore del popolo giallorosso con l’ormai celebre frase pronunciata in occasione di uno Juve-Roma al Comunale di Torino, dove ci furono degli scontri che portarono al fermo di molti tifosi romanisti. Ascoltata la notizia, il presidente corse subito in aiuto della sua gente: “Qualsiasi cosa abbiano fatto rispondo io per loro, perché io senza i miei ragazzi non torno a casa”.