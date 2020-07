Roma, 23esima vittoria consecutiva contro una neopromossa. Nessuno meglio in Serie A

La vittoria della Roma contro il Verona regala i tre punti alla formazione di Fonseca, oltre a sancire al terza vittoria di fila in Serie A. C’è però di più: i giallorossi, contro le neopromosse, hanno vinto 23 partite consecutive, record per una singola squadra nella storia di questo torneo. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è il Napoli, che tra l’ottobre 2016 e il febbraio 2019 hanno vinto 15 volte con le neopromosse. Il gol di Jordan Veretout su rigore, poi, segna la precisione della Roma dagli undici metri: i giallorossi sono riusciti ad arrivare al gol otto volte su dieci in questa stagione. Nello specifico, le statistiche migliorano se si prendono in considerazione i numeri del francese: su dodici tentativi, dieci si sono insaccati alle spalle del portiere.