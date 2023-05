Roma, 20 anni dal primo gol di De Rossi. Il ricordo del club sui social

Il 10 maggio di 20 anni fa, la Roma batteva per 3-1 il Torino. Per i giallorossi vanno a segno Cassano (doppietta) e De Rossi. La partita viene sbloccata dal barese al 31', poi, al 54esimo minuto di gioco, lo splendido gol del giovanissimo centrocampista che allora giocava con la maglia numero 27. Daniele, dalla trequarti, calcia un pallone potentissimo sulle quale Sorrentino non può nulla. Da quella magia sono passati 20 anni in cui le magie di Capitan Futuro, le sue giocate e i suoi tackle hanno riempito il cuore dei tifosi giallorossi. Attraverso i suoi canali social il club rivive l'emozione del momento e l'esultanza di Franco Sensi. Di seguito le parole del post: "20 anni fa, oggi.. Il primo gol di Daniele De Rossi".