Roma 1927 Futsal, il presidente fa visita a Trigoria: lo scatto con Bruno Conti

Visita speciale a Trigoria per Bruno Conti. Nella giornata di oggi nel centro sportivo giallorosso c'era il presidente della Roma 1927 Futsal Andrea Verde. Il patron del club ha donato una maglia a 'Marazico' con il suo storico numero 7. La squadra giallorossa di Calcio a 5 occupa in questo momento la quinta posizione in Serie A ed ha totalizzato 26 punti in classifica. Otto in meno del Genzano che sta guidando il campionato. A gennaio la Roma 1927 Futsal era stata vicina ad acquistare Radja Nainggolan. Il belga - prima di essere coinvolto nelle vicende giudiziarie dei giorni scorsi - aveva deciso di firmare per il Lokeren.