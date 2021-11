Roma: 177 milioni di perdita, l’assemblea degli azionisti approva il bilancio

Oggi presso gli uffici del club all'EUR si è tenuta l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio

La società rende noto tramite un comunicato ufficiale che in sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la proposta di incrementare fino a 460 milioni l'importo massimo dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2019. Stabilendo come termine ultimo per il versamento, il 31 dicembre 2022, così facendo l'aumento di capitale corrisponderà alla cifra versata entro tale termine.