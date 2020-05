Roma, 12 anni fa la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter: ecco il ricordo del club – VIDEO

Il 24 maggio 2008 la Roma, sotto la prima gestione Spalletti, alzava la nona Coppa Italia della sua storia e l’ultimo trofeo messo in bacheca fino a oggi. Sui social il club giallorosso ricorda la finale vinta contro l’Inter per 2-1 con un video che riproduce gli highlights del match. Di quella società ormai non c’è più nessuno (né giocatori e staff né dirigenza). Il tabellino finale, però, tra i marcatori vede Mexes e Perotti. Inutile la rete di Pelé per i nerazzurri. Al triplice fischio l’Olimpico si veste a festa con Francesco Totti che alza la coppa al cielo.