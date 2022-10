Roma, 0 tiri in porta contro il Napoli: non succedeva dal 2015

La Roma esce sconfitta dal big match dell'Olimpico. Osimhen ha deciso la gara a dieci minuti dal termine. Il dato che preoccupa Mourinho è quello dei tiri in porta. Nessuna conclusione verso lo specchio da parte dei giallorossi. Non succedeva dal 2015, proprio contro il Napoli ma in quel caso la partita si concluse 0-0. Gli attaccanti della Roma faticano a trovare la via del gol. Abraham è ancora fermo a 2 reti in campionato e neanche questa sera si sono sbloccati Zaniolo e Belotti. Lo Special One dovrà lavorare ancora una volta su questo aspetto. Giovedì ci sarà la sfida decisiva in Finlandia contro l'Helsinki.