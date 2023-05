Rolfes suona la carica: “Vogliamo battere la Roma. Il pubblico spingerà la squadra”

Simon Rolfes, ex giocatore e attuale Ceo del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club tedesco alla vigilia della delicata sfida contro la Roma. Domani alla BayArena infatti, in palio ci sarà la finale di Europa League: "L'atmosfera dell'andata è stata davvero fantastica. Domani sarà un'altra partita molto speciale. Sarà un calderone. Il pubblico spingerà la squadra con tutte le sue forze". Queste le prime parole di Rolfes che poi prosegue: "Nel 2020, i quarti di finale della Europa League e la finale della DFB Cup sono stati purtroppo senza spettatori a causa della pandemia. Ma è proprio questo che fa il calcio. Queste emozioni, questa energia, è per questo che facciamo tutto. Non vediamo l'ora che arrivi la partita contro la Roma". Il dirigente tedesco ha poi concluso analizzando come la sua squadra potrebbe ottenere il risultato sperato: "Se si vuole vincere, bisogna essere presenti nell'area di rigore avversaria. Sia nel numero di giocatori che si presentano davanti, ma anche nel modo in cui si giocano i duelli 1vs1. In quelle situazioni dobbiamo essere presenti al massimo. Nonostante la sconfitta, la posizione di partenza è la stessa. Dobbiamo e vogliamo vincere questa partita. È così che dobbiamo affrontare la partita: Con la volontà di essere presenti nei momenti decisivi e di segnare i gol. Il fatto che si parli di finale di Europa League dopo questo difficile inizio di stagione è un grande risultato per la squadra. L'euforia nel club è enorme, quindi possiamo dare il massimo con la coscienza pulita!".