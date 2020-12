Rodriguez: “La Roma è una squadra forte, ma vogliamo vincere”

Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico, dove la Roma affronterà il Torino di Marco Giampaolo. A pochi minuti dal fischio iniziale ha parlato ai microfoni di Sky Sport Ricardo Rodriguez. Queste le sue parole:

Che momento sta vivendo il Toro? Il ritiro è servito?

C’è a chi piace ma sono sincero, ai giocatori no e devo dire che non piace nemmeno a me.

Che partita ti aspetti dalla Roma? Sulla fascia c’è l’ex Bruno Peres…

Tutti i giocatori della Roma sono forti, giocano un bel calcio e hanno vinto tante partite. E’ una gara importante per noi, sappiamo che sarà difficile ma vogliamo vincere: tutto può succedere.