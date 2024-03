Rodia (medico Lazio): “Provedel migliora, speriamo di averlo al derby”

"Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, ma nonostante l’infortunio serio, in nove giorni l’estremo difensore ha fatto passi da gigante", ha detto il responsabile dello staff medico biancoceleste

"Provedel proverà a giocare il derby". A dirlo è Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Rovella è afflitto da pubalgia. La situazione è in evoluzione, lo stiamo monitorando giornalmente, per il momento non si possono fare previsioni sul suo rientro. Passi importanti li sta facendo Provedel. Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, ma nonostante l’infortunio serio, in nove giorni l’estremo difensore ha fatto passi da gigante. La speranza è di riaverlo a disposizione per il derby". In caso di forfait ci sarà Mandas tra i pali.