Rodgers: “Non ho parlato con Mourinho in questi giorni. Sarà una gara difficile”

Le parole del tecnico degli inglesi

Quali sono le sensazioni prima di questa partita? "Penso che sarà una partita sicuramente difficile, come è stata quella d'andata, ma vogliamo raggiungere questa finale".

Ha parlato con Mourinho negli ultimi giorni? "Non abbiamo parlato, ci siamo salutati la scorsa settimana. Ma negli ultimi giorni no, non ci siamo sentiti".