Rodgers: “Sono deluso dall’arbitro”. Il Leicester fa l’in bocca al lupo alla Roma

Le parole del mister: "La partita è stata equilibrata e senza tante opportunità"

Redazione

Rodgers ha parlato alla fine della partita contro la Roma. Ecco le sue parole:

RODGERS A SKY

Siete stati sorpresi da come è andata la partita? "La partita è stata equilibrata e senza tante opportunità. Purtroppo, abbiamo subito gol su angolo. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto senza trovare il pareggio"

Ha provato a cambiare modulo, però non è cambiato tanto, come è andata? "Abbiamo cercato di dare densità all'attacco, ma non ci è riuscito il passaggio finale. La Roma ha difeso bene, sempre uomo su uomo e ha concesso poco".

RODGERS IN CONFERENZA STAMPA

Siete delusi? Che riflessioni fate? "Complimenti alla Roma che si è qualificata. Certamente siamo molto delusi, nessuna delle due squadre ha creato tante occasioni, loro sono stati più bravi nel primo tempo. Dovevamo imporre di più il nostro gioco, all'intervallo abbiamo cambiato modulo cercando di svoltare. I ragazzi hanno dato tutto, il nostro tallone d'Achille sono sempre stati i calci piazzati e in una partita equilibrata questo ha fatto la differenza e anche per questo c'è delusione. È stato un bel viaggio per tutti, per i calciatori una bella lezione da trarre, stasera c'era un'atmosfera fantastica allo stadio".

I calci piazzati sono stati un tallone d'Achille, quanto dispiace che si sia ripetuto stasera? "È un problema soprattutto fisico. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per cambiare l'inerzia, marcando prima a uomo e poi a zona. Ma abbiamo concesso troppi gol facili ed è chiaro che questo ci ha messo sulla difensiva diverse volte. Ci abbiamo lavorato molto anche come organizzazione, ma ci mancano anche dei centimetri".

Sull'arbitraggio. "Confermo che sono molto deluso e frustrato. Non so se l'atmosfera e il ritmo intenso abbia contribuito, ma tutte le decisioni sono andate contro di noi".

Avete giocato tantissime partite, magari nella prossima stagione potrete concentrarvi sul campionato. "Abbiamo cercato di competere dappertutto, vincere dei trofei e andare fino in fondo. I giocatori faranno tesoro di queste esperienza in Europa, in estate possiamo concentrarci e tornare più forti. Tutto questo ci darà più motivazioni e fiducia, avremo più tempo per preparare le partite senza Europa. Non era quello che volevamo, ma questo è se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno".

Come mai Pereira in marcatura su Abraham? "Loro hanno cinque ottimi colpitori di testa, dovevamo fare una scelta. C'era una differenza fisica, la coperta da qualche parte sarebbe stata corta, lo sapevamo, e così è stato".

Come individualità qualcuno poteva fare di più? "La mia è una squadra giovane, che sta facendo esperienza. Tanti non hanno mai giocato una semifinale, è normale che non abbiano reso al massimo. Dura fare esperienza sulle sconfitte, ma è importante trarre lezioni. Abbiamo concesso troppo all'avversario nel primo tempo, nella ripresa mi è piaciuta la reazione, abbiamo dominato il gioco ma ci è mancata qualità. I giocatori hanno dato tutto, un peccato non aver scardinato la Roma".

Sarà la prima volta che non giocherete per vincere titoli. "Usciamo a testa alta, con orgoglio, il calcio è anche questo. Ora cerchiamo di finire bene per prendere slancio in vista della prossima stagione".

Avete avuto tanto la palla nel secondo tempo, in termini di mercato cosa pensi? "Si tratta di progredire giorno per giorno con i giocatori che abbiamo già, ma per giocarcela con tutti in Premier bisogna rinforzare la rosa, quindi servirà un po' di tutto. Interverremo nei punti giusti, peccato per oggi perché è mancato l'ultimo passaggio, quel qualcosa per fare la differenza. Per aggiungere quella qualità di vuole tanto denaro, quindi cercheremo di far crescere i nostri giocatori".

Il Leicester su Twitter: "In bocca al lupo per la finale"

Il Leicester poi, tramite i suoi profili social, dimostra sportività e fa l'in bocca al lupo alla Roma per la meritata finale. "All the best in final", ha risposto la società inglese al tweet dei giallorossi.