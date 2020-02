Rocco Papaleo: “Roma, troppi alti e bassi. Peres può essere un fortissimo esterno”

Rocco Papaleo pur essendo nato in Basilicata è una grande tifoso della Roma. Oggi a margine della presentazione del film di Carlo Verdone ‘Si vive una volta sola‘ il celebre attore italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com proprio sulla squadra di Fonseca. Queste le sue parole:

“Durante le riprese del film non abbiamo parlato tantissimo della Roma per non deprimerci. Sembrava che la stagione si illuminasse ma poi ci sono questi alti e bassi che relegano la squadra al quinto posto che non è la posizione dove dovrebbe stare. La Lazio? Non sono romano e non ho questo sentimento contro i biancocelesti. Sono un amante dello sport e sono solo a favore della mia squadra che è la Roma. Ora vedremo che cosa daranno i rinforzi. Magari Peres può essere un fortissimo esterno. O questo Villar che è un talentuoso centrocampista“.