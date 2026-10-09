L'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi entra a far parte della squadra di Dazn. Sarà opinionista del programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta. Queste le sue parole: "Desidero ringraziare Dazn per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali".