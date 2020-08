Rocchi: “Con Juventus-Roma ho chiuso un cerchio”

L’ex arbitro Gianluca Rocchi, che ha appeso il fischietto al chiodo proprio al termine di questa stagione, ha parlato della sua carriera e di alcuni incroci con la Roma, specialmente quello del 5 ottobre 2014. La famosa sfida del violino di Rudi Garcia. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport: “L’altra sera, nel match finale tra Juve e Roma, mi sono sentito una parte del gioco grazie ai calciatori, per questo voglio ringraziarli. Tra virgolette è stato come chiudere un cerchio, perché quella partita (Juventus-Roma del 5/10/2014, ndr) mi ha insegnato tantissimo, soprattutto come reagire. Ho fatto un percorso personale, ho cercato di capire dove avevo sbagliato e come ripartire. Gli anni successivi sono stati un po’ la rivalsa mia personale con me stesso per dimostrarmi che non ero quello della serata, ma volevo essere quello che sono stato poi successivamente. È un motivo per cui lo consiglio ai ragazzi giovani, ho avuto maestri importanti che ringrazio, ma stare in campo è formativo, sei te stesso”.