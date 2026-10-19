Da fiore all’occhiello del mercato a oggetto misterioso. Robinio Vaz non riesce a decollare. La Roma aveva investito 25 milioni per portarlo nella Capitale, ma il francese non ha ripagato le aspettative. L’inserimento nel sistema di gioco di Gasperini si è rivelato più complicato del previsto: poco spazio, tante panchine e un solo gol, contro il Lecce. Troppo poco per convincere Gasp, che non ha cambiato idea neanche durante il ritiro estivo. Da qui la scelta di mandarlo in prestito. L’Hull City doveva essere l’occasione per ripartire. Invece, la storia si sta ripetendo. Anche in Inghilterra Vaz trova poco spazio: una sola volta titolare in Coppa, poi tanti spezzoni e panchine. Come se non bastasse, contro il Fulham è arrivato anche l’infortunio: il francese è uscito zoppicando. Non un buon auspicio, insomma. Una tegola per l’Hull, che ora dovrà rinunciare al francese. I tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti. E il futuro? L’Hull ha un’opzione per il riscatto fissata a 30 milioni, ma al momento la conferma è tutt’altro che scontata. Se il rendimento resterà questo, sarà difficile immaginare che gli inglesi decidano di puntare ancora su di lui. La Roma osserva e aspetta: quei 25 milioni investiti da Massara sono ancora alla ricerca di una risposta.