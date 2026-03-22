Robinio Vaz: “Sono molto soddisfatto ed emozionato. Ringrazio i tifosi”

Le sue parole: "Ci hanno sostenuto. Il mio idolo? Zidane"

Robinio Vaz ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce . Queste le sue parole:

Chi è il tuo idolo? "Zidane".

Ha registrato la sua crescita nelle ultime partite? "Voglio ringraziare Hermoso per quel cross perfetto in area. Cerco di aiutare la squadra. Sono contento del mio primo gol qui, spero di continuare a lungo e di tenere la testa alta anche nei momenti difficili per crescere ancora più forti".