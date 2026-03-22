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forzaroma news as roma Robinio Vaz: “Sono molto soddisfatto ed emozionato. Ringrazio i tifosi”

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Robinio Vaz: “Sono molto soddisfatto ed emozionato. Ringrazio i tifosi”

Robinio Vaz: “Sono molto soddisfatto ed emozionato. Ringrazio i tifosi” - immagine 1
Le sue parole: "Ci hanno sostenuto. Il mio idolo? Zidane"
Redazione

Robinio Vaz ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Raccontaci le emozioni di questo primo gol. "Tanta emozione, soddisfazione. Grazie ai tifosi per averci sostenuti".

Chi è il tuo idolo? "Zidane".

VAZ A SKYSPORT

Ha registrato la sua crescita nelle ultime partite? "Voglio ringraziare Hermoso per quel cross perfetto in area. Cerco di aiutare la squadra. Sono contento del mio primo gol qui, spero di continuare a lungo e di tenere la testa alta anche nei momenti difficili per crescere ancora più forti".

 

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